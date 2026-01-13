Marine Le Pen: « Aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit »

Marine Le Pen a assuré mardi qu'elle n'avait pas 'le sentiment d'avoir commis le moindre délit' ...
Marine Le Pen:

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Marine Le Pen a assuré mardi qu'elle n'avait pas 'le sentiment d'avoir commis le moindre délit', lors de sa première prise de parole à son procès d'appel à Paris, insistant sur son absence d'intentionnalité 'si tant est qu'une faute ait été commise'.

'(Je n'ai) aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit lorsqu'en 2004, 2009, 2014, nous avons embauché nos assistants', a insisté la cheffe de file de l'extrême droite française, peu avant 17h30, à l'occasion d'une première prise de parole après une lecture de plus de trois heures du dossier par la présidente de la cour d'appel.

Avec une formule inédite, 'si tant est qu'une faute ait été commise', à laquelle elle s'était jusqu'alors refusée, Marine Le Pen a immédiatement mis en cause le Parlement européen qui, selon elle, 'n'a pas joué ce rôle d'alerte tel qu'il aurait dû' le faire.

Selon elle, l'institution européenne 'avait connaissance des éléments d'ensemble constitutifs de ces contrats' litigieux d'assistants parlementaires, payés par des enveloppes versées par le Parlement de Strasbourg, mais soupçonnés de n'avoir travaillé qu'au seul bénéfice du Front national, devenu Rassemblement national.

'Nous n'avons rien dissimulé', a encore insisté celle qui joue son avenir politique: en première instance, elle avait été condamnée à cinq ans d'inéligibilité immédiate, l'empêchant à date d'être candidate à la présidentielle de 2027.

/ATS
 

