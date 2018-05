Mariage royal: avant le jour J, la touche finale aux préparatifs

Les préparatifs entraient dans la dernière ligne droite à Windsor à la veille du mariage du prince Harry avec l'ex-actrice américaine Meghan Markle. Le prince Charles conduira l'heureuse élue à l'autel en l'absence du père de la mariée, qui est en convalescence.

Accompagnée des futurs mariés, la mère de Meghan Markle, Doria Ragland, devait rencontrer vendredi la reine Elizabeth II et grand-mère de Harry, probablement pour prendre le thé au château de Windsor. Cette professeure de yoga de 61 ans, arrivée de Los Angeles mercredi, a déjà fait connaissance avec d'autres membres de la famille royale, dont le témoin et frère aîné du marié, le prince William, et son père, le prince Charles.

Les fiancés passeront leur dernière nuit de célibataires séparément, dans des hôtels de luxe proches de Windsor: Harry avec son frère, et Meghan avec sa mère.

A l'approche de la cérémonie, qui sera relayée par les télévisions du monde entier, les spéculations allaient bon train sur la robe que portera l'ex-actrice américaine: sera-t-elle blanche ? En dentelle ou de satin ? Fruit d'un couturier britannique ou étranger ?

On sait en revanche que le prince Charles conduira l'heureuse élue jusqu'à l'autel car le père de cette dernière se remet actuellement d'une opération du coeur. Le prince Harry n'a jamais rencontré son futur beau-père Thomas Markle, 73 ans, au centre d'une polémique pour avoir posé pour des photos rémunérées.

Répétition générale

Meghan Markle s'est dite attristée par l'absence de son père à son mariage. Mais elle est apparue souriante sur des photos la montrant arrivant avec son fiancé jeudi après-midi à Windsor, où une répétition générale du mariage a été organisée.

Des milliers de personnes étaient également venues assister à la répétition par l'armée de la procession en calèche des mariés, dans la pittoresque ville anglaise en pleine effervescence et transformée en forteresse pour des raisons de sécurité.

Le nombre des policiers mobilisés n'a pas été dévoilé. 'Probablement plusieurs milliers', a estimé Chris Phillips, ancien responsable du contre-terrorisme de la police britannique.

Tarte citronnée

Après la cérémonie, les 600 invités sont conviés à déjeuner au château, à l'issue duquel ils pourront déguster un gâteau combinant l'acidité du citron à la douceur de la fleur de sureau, spécialement conçu pour le couple par la cheffe pâtissière américaine Claire Ptak, qui tient une pâtisserie dans l'est de Londres.

Celle-ci a dévoilé vendredi de nouveaux détails sur le 'cake' royal: il alternera couches de génoise au citron et crème au beurre de sureau en trois parties de taille différente et sera présenté d'une façon 'non traditionnelle' avec un 'montage' spécial. 'C'est un léger écart par rapport à la tradition', a-t-elle précisé.

