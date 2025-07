Manche: un peu moins de 100 migrants secourus en moins de 24 heures

Entre mardi soir et mercredi, 94 migrants ont été secourus entre mardi soir et mercredi alors qu'ils tentaient de traverser clandestinement la Manche lors de plusieurs opérations distinctes au large du Pas-de-Calais et du Nord, a indiqué la préfecture maritime jeudi.

Trente-trois personnes ont été secourues sur une embarcation à proximité de l'embouchure du canal de l'Aa en milieu de nuit, 23 vers 03h00 du matin après un problème moteur au large de Dunkerque, puis 36, dont une blessée légèrement, dans la matinée dans les environs du Touquet, détaille la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar) dans un communiqué.

Sur ces trois embarcations, 'le reste des occupants' ont refusé d'être pris en charge et ont poursuivi leur route, précise la Prémar. 'Au cours d'autres opérations coordonnées dans la journée, deux personnes ont également été secourues', ajoute la préfecture maritime. Cent personnes avaient déjà été secourues entre dimanche et mardi, toujours selon la Prémar.

Samedi, un migrant qui 'semble être un homme d'une trentaine d'années de nationalité somalienne' est décédé d'un arrêt cardiaque, selon le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, Philippe Sabatier.

La victime souffrait 'de nombreuses blessures liées à un séjour prolongé (...) dans le carburant mélangé à l'eau de mer qui se trouvait à bord de l'embarcation', a précisé le magistrat.

17 morts

Avant ce drame, 17 personnes étaient mortes depuis le début de l'année en tentant de rallier l'Angleterre par la mer, selon le ministère de l'Intérieur.

En sept jours entre le 23 et le 29 juillet, 1004 personnes sont arrivées clandestinement au Royaume-Uni à bord de 'small boats', ces bateaux de fortune utilisés par les migrants pour traverser la Manche, selon les chiffres officiels des autorités britanniques.

Depuis le 1er janvier, plus de 24'000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni de cette manière, un record à ce stade de l'année, toujours selon les autorités britanniques.

Le 10 juillet, un accord a été trouvé entre la France et le Royaume-Uni sur la question migratoire prévoyant que pour chaque renvoi en France d'un migrant arrivé clandestinement au Royaume-Uni, Londres s'engage à accepter un migrant se trouvant en France et justifiant de liens avec le pays.

