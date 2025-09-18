Maladies non transmissibles: l'OMS demande d'investir davantage

Un investissement additionnel de 3 dollars par an par personne sur les maladies non transmissibles pourrait sauver 12 millions d'individus et aboutir à des gains de 1000 milliards d'ici 2030, selon l'OMS. Jeudi à Genève, elle a demandé aux Etats davantage d'efforts.

Les maladies non transmissibles sont responsables de la plupart des décès dans le monde. Or, près de trois sur quatre parmi ceux-ci sont observés dans les pays pauvres et à revenus intermédiaires. Plus d'un milliard de personnes sont aussi confrontées à des problèmes de santé mentale, selon des chiffres récents de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

'Nous avons les outils pour sauver des individus et diminuer les souffrances', affirme le directeur général de l'institution Tedros Adhanom Ghebreyesus, à quelques jours d'une réunion de haut niveau à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Les dirigeants mondiaux doivent approuver une déclaration politique ambitieuse sur cette question.

Un investissement contre les maladies non transmissibles contribue à des 'sociétés prospères', estime M. Tedros. Sans des dispositifs urgents, des millions de personnes supplémentaires vont succomber à ces pathologies.

Les solutions sont peu coûteuses et aboutissent à des gains économiques, insiste l'organisation. Mais les autorités font face à d'importantes campagnes des groupes d'intérêt sur le tabac, l'alcool ou certains produits alimentaires. L'application de taxes sanitaires ou de restrictions est souvent retardée, 'inacceptable', estime l'OMS.

L'investissement supplémentaire mentionné par l'organisation permettrait d'empêcher près de 30 millions d'accidents cardio-vasculaires et ajouter 150 millions d'années de vie saine d'ici 2030. Outre des taxes, l'OMS recommande notamment de renforcer la prévention, d'augmenter l'accès aux médicaments et technologies indispensables ou encore de sécuriser des financements.

