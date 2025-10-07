Madrid: au moins quatre disparus après l'effondrement d'un immeuble

Un immeuble en travaux du centre de Madrid s'est partiellement effondré mardi en milieu de ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ANGEL DIAZ

Un immeuble en travaux du centre de Madrid s'est partiellement effondré mardi en milieu de journée, faisant une dizaine de blessés et quatre disparus dans un quartier touristique de la capitale espagnole.

-Que s'est-il passé?

'La dalle d'un bâtiment s'est effondrée, ce qui a entraîné l'affaissement des différents étages jusqu'au sous-sol du bâtiment. Par conséquent, les dégâts y sont très sévères et on analyse également l'impact possible sur les bâtiments adjacents', a déclaré à la presse le préfet de la région de Madrid Francisco Martín Aguirre.

'Il y a eu un énorme bruit, des vitres ont volé en éclats, il y avait beaucoup de poussière blanche, on ne voyait plus rien', a raconté à l'AFP Milagros Garcia Benito, une employée dans un salon de coiffure situé en face de l'immeuble affecté, dont la façade ne s'est pas effondrée.

L'accident a eu lieu dans une rue de l'ultra centre de Madrid, près de la très touristique Plaza Mayor, peu avant 13h30.

'On ne savait absolument pas ce qu'il se passait, on a entendu beaucoup de sirènes arrivant de tous les côtés, on a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'une attaque terroriste', a confié à l'AFP Adam Trott, 33 ans, un touriste originaire de Boston aux Etats-Unis.-

-Quel est le bilan?

'Quatre ouvriers travaillant sur le chantier (...) sont actuellement portés disparus', a indiqué vers 15h00 Francisco Martín Aguirre lors d'une allocution devant la presse sur les lieux de l'accident.

'Il y a plusieurs blessés, environ dix selon les dernières informations, la plupart légers, mais l'un d'entre eux plus grave, avec des fractures', a-t-il ajouté.

L'une des personnes blessées a été transportée à l'hôpital, avait auparavant indiqué sur X le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

- Comment les secours travaillent-ils?

Sur place, les forces de l'ordre ont bouclé la zone avec du ruban jaune, selon des journalistes de l'AFP. Plusieurs ambulances et véhicules de police avec leurs gyrophares allumés sont également présents, ainsi que des dizaines de badauds.

'La police travaille avec des drones', ont par ailleurs précisé sur X les secours madrilènes, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte pour établir les circonstances de l'accident.

Les bâtiments adjacents à l'immeuble touché 'sont en cours d'évacuation', ont-ils précisé.

Selon le maire de Madrid, 'onze équipes' de pompiers, des policiers et la Protection civile travaillaient mardi après-midi à 'sécuriser le bâtiment' et à 'rechercher d'éventuelles personnes disparues'.

- Quels travaux étaient menés dans l'édifice?

Le bâtiment était en cours de réhabilitation pour devenir un hôtel 4 étoiles.

Selon des informations disponibles sur le site de la Mairie de Madrid, une autorisation avait été accordée en février pour l'implantation d'une activité d'hébergement dans ce bâtiment, et qui auparavant abritait des bureaux.

Au mois de juin dernier, une déclaration avait aussi été déposée pour l'installation d'une grue pour le chantier à l'intérieur du bâtiment.

Selon les informations disponibles au cadastre, l'immeuble de six étages compte un total de 6745 mètres carrés.

/ATS
 

