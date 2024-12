Macron: la coalition qui soutenait Barnier n'a pas pu être élargie

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mercredi que le 'socle' de partis qui soutenait l'exécutif de Michel Barnier n'avait pu 'en l'état' être élargi, a rapporté la porte-parole du gouvernement. Cette coalition réunissait le camp présidentiel et la droite.

Lors du Conseil des ministres, M. Macron a 'insisté sur le fait qu'il n'y avait pas actuellement de socle plus large que celui qui est en place aujourd'hui. Et qu'il restait donc désormais à savoir si certains étaient prêts à élargir ce socle ou à s'accorder sur un principe de non censure', a-t-elle déclaré à la presse.

Des discussions sont engagées avec les socialistes, les communistes et les écologistes. Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a assuré mercredi que le nouveau Premier ministre 'ne peut pas être (le centriste) François Bayrou' qui incarnerait une 'continuité' du macronisme. Il veut un Premier ministre 'issu de la gauche'.

/ATS