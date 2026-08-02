Lula se dit « en pleine forme » et candidat pour un 4e mandat

Le président brésilien Lula s'est dit dimanche 'en pleine forme', en se portant candidat pour ...
Lula se dit « en pleine forme » et candidat pour un 4e mandat

Lula se dit

Photo: KEYSTONE/AP/Andre Penner

Le président brésilien Lula s'est dit dimanche 'en pleine forme', en se portant candidat pour un quatrième et dernier mandat à la tête du pays, lors d'une convention de son Parti des travailleurs à Sao Paulo.

'Je veux me battre contre la vieillesse', a lancé Luiz Inacio Lula da Silva, expliquant que pour cette raison il se livre à des exercices physiques quotidiens. Il sera opposé lors de l'élection d'octobre à Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).

/ATS
 

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