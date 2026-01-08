Lula censure la loi prévoyant une réduction de peine pour Bolsonaro

Le président brésilien Lula a censuré jeudi une loi adoptée par le Parlement prévoyant une ...
Lula censure la loi prévoyant une réduction de peine pour Bolsonaro

Lula censure la loi prévoyant une réduction de peine pour Bolsonaro

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ANDRE BORGES

Le président brésilien Lula a censuré jeudi une loi adoptée par le Parlement prévoyant une forte réduction de la durée de l'incarcération de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro. Ce dernier purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Luiz Inacio Lula da Silva a signé l'acte de censure de ce texte lors d'une cérémonie officielle marquant le troisième anniversaire des émeutes du 8 janvier 2023 à Brasilia, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Ce jour-là, des milliers de partisans de Jair Bolsonaro avaient envahi et saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia, une semaine après l'investiture de Lula pour son troisième mandat.

/ATS
 

Actualités suivantes

Laurent Vinatier libéré en échange d'un basketteur russe

Laurent Vinatier libéré en échange d'un basketteur russe

Monde    Actualisé le 08.01.2026 - 15:42

Des fossiles vieux de 773'000 ans éclairent nos origines africaines

Des fossiles vieux de 773'000 ans éclairent nos origines africaines

Monde    Actualisé le 08.01.2026 - 05:48

Séoul se tourne vers la diplomatie du pingouin pour rencontrer Kim

Séoul se tourne vers la diplomatie du pingouin pour rencontrer Kim

Monde    Actualisé le 08.01.2026 - 04:56

Trump réclame six millions à une procureure qui l'avait poursuivi

Trump réclame six millions à une procureure qui l'avait poursuivi

Monde    Actualisé le 08.01.2026 - 04:37

Articles les plus lus