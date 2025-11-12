Libye: plus de 40 personnes présumées décédées après un naufrage

Un total de 42 personnes sont portées disparues et présumées décédées après un récent naufrage ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Un total de 42 personnes sont portées disparues et présumées décédées après un récent naufrage au large de la Libye. Depuis le début de l'année, les tentatives de rejoindre l'Europe par la Méditerranée ont fait plus de 1000 victimes.

Samedi dernier, les autorités libyennes ont mené un sauvetage après le chavirement d'un bateau pneumatique, a précisé mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). L'embarcation était partie le 3 novembre de Zuwara avec 47 hommes et deux femmes à son bord, selon des rescapés.

Quelques heures plus tard, elle a chaviré et seuls sept hommes ont pu être sauvés après avoir dérivé pendant six jours en mer. Avant même ce naufrage, le nombre de victimes depuis le début de l'année avait franchi récemment 1000, a encore ajouté l'organisation.

/ATS
 

