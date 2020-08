Les universités américaines encore en tête classement de Shanghai

Harvard, en tête pour la 18e année consécutive, et les universités américaines continuent de dominer le classement de Shanghai publié vendredi. Meilleure haute école de Suisse, l'EPFZ pointe à la 20e place.

Les dix premières places sont comme l'an dernier trustées par les Anglo-saxons avec huit universités américaines et deux Britanniques occupant le haut de ce classement des meilleurs établissements du supérieur réalisé depuis 2003 par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy.

Trônant à la première place, Harvard devance une nouvelle fois sa compatriote Stanford et la britannique Cambridge. On trouve ensuite les américaines MIT (4e), Berkeley (5e) et Princeton (6e). Seuls deux établissement non-anglo-saxons figurent parmi les vingt meilleures du classement: Paris Saclay (14e), qui fait sa première apparition dans le Top 100, et l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ, 20e) qui perd une place par rapport à l'an dernier.

Côté suisse, on trouve encore dans le top 100 l'Université de Zurich (56e), celle de Genève (59e), l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL, 83e) et l'Université de Bâle (88e).

Le classement de Shanghai prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou encore le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

/ATS