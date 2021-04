Les trois Européens disparus au Burkina Faso ont été exécutés

Les trois européens disparus lundi dans une attaque terroriste au Burkina Faso ont été 'exécutés', selon une source sécuritaire haut placée. Il s'agit de deux ressortissants espagnols et d'un Irlandais.

L'attaque lundi avait ciblé une patrouille anti-braconnage composée de militaires et de gardes forestiers burkinabè. Cette patrouille était accompagnée de formateurs et journalistes occidentaux, sur l'axe Fada N'Gourma-Pama dans l'est du Burkina Faso. violences.

Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a confirmé mardi la mort de deux journalistes espagnols dans une attaque dans l'est du Burkina Faso. 'La pire des nouvelles a été confirmée', a écrit Pedro Sanchez sur son compte Twitter en exprimant sa 'reconnaissance à ceux qui, comme eux, pratiquent au quotidien un journalisme courageux et essentiel depuis les zones de conflit'.

/ATS