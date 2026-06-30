Les préparatifs pour les funérailles de Khamenei battent leur plein

Portraits géants et ouvriers en plein travail sous haute sécurité: à Téhéran, les préparatifs prennent forme mardi pour les funérailles nationales de l'ayatollah Ali Khamenei, qui débutent samedi et dureront six jours.

La dépouille de celui qui a dirigé la République islamique d'Iran durant près de 37 ans sera exposée à partir de samedi à la Mosalla de Téhéran, un vaste complexe conçu pour accueillir les grandes prières du vendredi, les commémorations officielles et les rassemblements religieux.

Mardi, l'AFP a vu des employés donner les derniers coups de peinture aux entrées du site, tandis que d'autres goudronnaient les trottoirs. Forces de sécurité et de police étaient présentes en nombre.

Des portraits géants d'Ali Khamenei couvrent la façade de la Mosalla, dont l'architecture de l'édifice principal rappelle celle d'une mosquée.

A l'intérieur, des ouvriers sur des échafaudages travaillent sur une structure métallique, selon des images diffusées par les médias d'Etat.

La Mosalla a été le lieu de cérémonies nationales, de discours de hauts responsables et de grands rassemblements destinés à afficher l'unité et le soutien populaire à la République islamique.

Les funérailles d'Ali Khamenei se tiendront six mois après d'importantes manifestations contre la vie chère et le pouvoir et dans un contexte de fragile cessez-le-feu avec les Etats-Unis et Israël.

Selon un responsable de l'organisation, Ali-Akbar Pourjamshidian, 'un autre objectif est de renforcer la cohésion nationale et l'unité entre les différentes composantes politiques, sociales et religieuses du pays autour du rôle central du guide'.

A Téhéran, des affiches pour les funérailles promettent à l'Iran un 'avenir radieux'. Ces obsèques, initialement prévues début mars, avaient été reportées en raison de la guerre.

Températures caniculaires

Khamenei a été tué au premier jour de la guerre lors du bombardement de son complexe, qui a aussi coûté la vie à des dizaines de responsables politiques et militaires.

Pour ses funérailles, les autorités attendent entre 15 et 20 millions de personnes rien qu'à Téhéran.

Trois jours d'hommage y sont prévus à partir de samedi, et durant cette période la capitale sera 'complètement fermée et fériée', ont-elles décrété.

D'importantes restrictions de circulation seront mises en place avec un immense périmètre du centre-ville inaccessible en voiture.

Les préparatifs occasionnent déjà des embouteillages à mesure que certaines voies sont bloquées pour les véhicules de service.

La télévision d'Etat multiplie ces derniers jours les documentaires sur Khamenei et les messages de prévention, alors que les obsèques se tiendront sous des températures caniculaires.

Des responsables d'une trentaine de pays sont attendus, selon M. Pourjamshidian.

Ali Khamenei sera inhumé le 9 juillet dans la ville sainte de Machhad (nord-est), d'où il était originaire.

Un cortège funèbre passera la veille par l'Irak et les villes saintes de Najaf et Kerbala.

Le fils d'Ali Khamenei, Mojtaba, lui a succédé début mars à la fonction de guide suprême, mais n'est pas apparu en public depuis sa désignation.

/ATS