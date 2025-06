Les pays de l'Otan investiront 5% de leur PIB pour leur sécurité

Les pays de l'Otan se sont engagés mercredi à investir 5% de leur PIB en faveur de la défense et de la sécurité en 2035. Ils ont également réaffirmé leur 'engagement inébranlable' à se défendre mutuellement.

Dans le détail, les alliés veulent allouer 'au moins 3,5 % du PIB annuellement' pour les dépenses militaires, et 1,5% supplémentaire pour la sécurité au sens plus large comme la 'protection des infrastructures critiques' et la défense des 'réseaux', ont-ils indiqué dans la déclaration finale du sommet de l'Alliance Atlantique à La Haye mercredi.

Les membres de l'Otan ont également réaffirmé leur 'engagement inébranlable' à se défendre mutuellement en cas d'attaque. 'Une attaque contre l'un est une attaque contre tous', insistent les pays de l'Alliance Atlantique, soulignant leur attachement à l'article 5 du traité de l'Otan sur la défense collective.

Donald Trump avait déconcerté ses alliés mardi en évoquant 'plusieurs façons' de définir cet article 5.

/ATS