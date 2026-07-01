Les océans ont enregistré un record de chaleur pour un mois de juin

Les océans mondiaux ont enregistré leur mois de juin le plus chaud jamais observé, a annoncé ...
Les océans ont enregistré un record de chaleur pour un mois de juin

Les océans ont enregistré un record de chaleur pour un mois de juin

Photo: KEYSTONE/AP/MINDAUGAS KULBIS

Les océans mondiaux ont enregistré leur mois de juin le plus chaud jamais observé, a annoncé mercredi l'observatoire européen Copernicus Marine. Le phénomène naturel El Niño s'est ajouté au réchauffement climatique provoqué par les activités humaines.

La température moyenne à la surface des océans, qui couvrent les deux tiers de la planète, a atteint 20,98°C en moyenne en juin, battant le précédent record établi en juin 2024 (20,89°C). Le premier semestre 2026 dans son ensemble est le deuxième plus chaud jamais enregistré, juste derrière les six premiers mois de 2024.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cryptomonnaies: Trump a gagné 1,2 milliard de dollars en 2025

Cryptomonnaies: Trump a gagné 1,2 milliard de dollars en 2025

Monde    Actualisé le 01.07.2026 - 03:06

La Nasa continue d'avancer sur son plan de base lunaire

La Nasa continue d'avancer sur son plan de base lunaire

Monde    Actualisé le 01.07.2026 - 01:13

Détournement de fonds: perquisitions en cours au RN

Détournement de fonds: perquisitions en cours au RN

Monde    Actualisé le 30.06.2026 - 20:21

La Cour suprême préserve le droit du sol, revers majeur pour Trump

La Cour suprême préserve le droit du sol, revers majeur pour Trump

Monde    Actualisé le 30.06.2026 - 19:45

Articles les plus lus

La Cour suprême préserve le droit du sol, revers majeur pour Trump

La Cour suprême préserve le droit du sol, revers majeur pour Trump

Monde    Actualisé le 30.06.2026 - 19:45

Détournement de fonds: perquisitions en cours au RN

Détournement de fonds: perquisitions en cours au RN

Monde    Actualisé le 30.06.2026 - 20:21

Les préparatifs pour les funérailles de Khamenei battent leur plein

Les préparatifs pour les funérailles de Khamenei battent leur plein

Monde    Actualisé le 30.06.2026 - 21:06

La Nasa continue d'avancer sur son plan de base lunaire

La Nasa continue d'avancer sur son plan de base lunaire

Monde    Actualisé le 01.07.2026 - 01:13