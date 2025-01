Les obsèques de Le Pen auront lieu « samedi à la Trinité-sur-Mer »

Les obsèques de Jean-Marie Le Pen auront lieu samedi à La Trinité-sur-Mer, a indiqué mercredi le vice-président du Rassemblement national Louis Aliot. Elles se tiendront 'dans l'intimité familiale', a précisé sur TF1 l'ex-compagnon de Marine Le Pen.

Le fondateur du Front national est décédé mardi à 96 ans. Il avait exprimé par le passé le souhait d'être inhumé dans le caveau familial à La Trinité-sur-Mer, sa ville natale.

Les Le Pen restent liés à la commune bretonne, où Marine Le Pen passe souvent ses vacances d'été dans la maison familiale. Un cadre qui devrait rester propice au recueillement, a estimé M. Aliot, malgré les manifestations d'opposants dans plusieurs villes mardi soir pour célébrer la mort de l'ex-tribun d'extrême droite.

'Ils ne vont pas venir manifester à un enterrement. Et s'ils le font, je suppose que l'Etat veillera à les maintenir loin', a dit le maire de Perpignan, qui a par ailleurs confirmé que Mme Le Pen avait appris le décès de son père par la presse, en revenant d'un déplacement à Mayotte.

'On était dans l'avion, à Nairobi où on a fait une escale technique, et c'est en atterrissant' dans la capitale du Kenya 'que les journalistes qui étaient présents dans le vol nous ont informés du décès'.

/ATS