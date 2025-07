Les léopards de mer « chantent » des mélodies structurées

Quand les léopards de mer mâles plongent dans les eaux glacées de l'Antarctique, ils 'chantent' des mélodies structurées comme des comptines au cours de performances qui peuvent durer jusqu'à 13 heures, selon une étude publiée jeudi dans Scientific Reports.

Une équipe de chercheurs australiens a comparé la complexité du 'chant' de cette espèce de phoque à celle d'autres animaux, ainsi qu'à celle de musiciens comme les Beatles ou Mozart.

Les gens sont souvent surpris quand ils entendent les hululements et les trilles 'surnaturels' des léopards de mer, confie à l'AFP Lucinda Chambers, doctorante en bioacoustique à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud et autrice principale de l'étude. 'On dirait un peu les effets sonores d'un film de SF des années 80', décrit-elle.

Au cours de la saison de reproduction au printemps, le mâle plonge et 'chante' pendant deux minutes avant de remonter à la surface pour respirer. Il répète cette performance jusqu'à 13 heures par jour.

Les chercheurs ont découvert que tous les léopards de mer utilisent les cinq mêmes 'notes', impossibles à distinguer d'un individu à l'autre. Mais chaque mâle arrange ces notes de façon unique pour composer sa propre chanson.

'Nous pensons qu'ils utilisent cette structure pour diffuser leur identité, un peu comme s'ils criaient leur nom dans le vide', explique Mme Chambers.

Les scientifiques pensent que les mâles utilisent ces chansons pour attirer des femelles et écarter les rivaux.

'Rossignol de l'océan'

L'équipe a étudié les enregistrements de 26 léopards des mers capturés durant les années 1990 sur la côte est de l'Antarctique par Tracey Rogers, co-autrice de l'étude.

'Ce sont un peu les rossignols de l'océan austral', raconte Mme Rogers, de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. 'Pendant la saison de reproduction, si vous immergez un hydrophone dans l'eau n'importe où dans la région, vous les entendrez chanter'.

L'analyse des séquences de notes a montré qu'elles étaient moins prévisibles que le chant des baleines à bosses ou le sifflement des dauphins. Mais davantage que la musique plus complexe des Beatles ou de Mozart.

'Elle se situent dans la zone des comptines humaines', note Mme Chambers. Ce qui fait sens, car ces chansons doivent être suffisamment simples pour que chaque léopard des mers puisse se souvenir de leur composition afin de les répéter chaque jour, explique-t-elle.

Un peu comme les 'comptines qui doivent être suffisamment prévisibles pour qu'un enfant puissent les mémoriser'.

Dans le même temps, chaque chant doit être suffisamment unique pour se distinguer de celui des autres mâles.

Les léopards des mers, super-prédateurs des eaux antarctiques, sont des animaux solitaires qui parcourent de vastes étendues. Leur chant particulier a vraisemblablement évolué pour que leur message puisse également parcourir de longues distances, selon les chercheurs.

Varier la hauteur ou le fréquence ne porterait pas aussi bien dans un tel environnement, selon Mme Chambers.

Les femelles léopards de mer chantent aussi parfois, bien que la raison en soit inconnue. La scientifique suppose que cela pourrait être un chant d'enseignement aux petits, bien que ce comportement n'ait jamais été observé dans la nature. Une autre hypothèse est que ce soit un moyen de communiquer entre elles.

/ATS