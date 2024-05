Les internautes américains en quête d'un zèbre en cavale

A l'aéroport, à un match de baseball, avec l'abominable homme des neiges... Les internautes cherchent à coups de memes où pourrait bien se trouver un zèbre actuellement en cavale dans l'Ouest des Etats-Unis.

L'histoire de cet animal à rayures, nommé Z et qui s'est échappé lors de son transport vers un zoo, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Ce drôle de zèbre épris de liberté s'est échappé dimanche, lorsque sa propriétaire Kristine Keltgen s'est arrêtée sur une autoroute de l'Etat de Washington pour réajuster le tapis de sa remorque.

Lorsqu'elle a ouvert la porte, les quatre femelles zèbres qu'elle transportait ont pris la tangente. 'La première chose à laquelle j'ai pensé a été de les éloigner de la route', a raconté Mme Keltgen, selon plusieurs médias américains. 'Puis je me suis dit que j'avais besoin d'aide.'

Heureusement, un professionnel du rodéo et deux dresseurs de chevaux ont aperçu la scène et se sont arrêtés. L'équipe a réussi à récupérer trois femelles, mais Z a sauté par-dessus une barrière et s'est évanouie dans la nature.

Depuis, la fugitive a été aperçue par de nombreux témoins et par des systèmes de vidéosurveillance, selon les autorités locales. Mais sa cavale dure toujours.

Les habitants sont priés de ne pas s'approcher de Z et de ne pas essayer de le capturer eux-mêmes. La chasse est menée par des services spécialistes de la faune du comté de King. Vendredi, un sentier de randonnée a été fermé dans la région. 'Il semble que ce soit une zone fréquentée par le zèbre', ont expliqué les autorités sur les réseaux sociaux.

