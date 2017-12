Les espèces animales et végétales toujours plus menacées, selon le WWF

Le nombre d'espèces animales et végétales menacées a atteint un nouveau record en 2017, indique mercredi le WWF dans son bilan annuel. Les pangolins (petit mammifère insectivore présent en Afrique et Asie), les koalas et les hippocampes sont parmi les plus en danger.

La liste rouge mondiale des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) inventorie 25'800 espèces animales et végétales menacées. Le nouveau record négatif enregistré en 2017 concerne près de 30% de toutes les espèces examinées, note le WWF. A titre de comparaison, 24'000 espèces étaient considérées comme menacées à fin 2016.

Cette année a été particulièrement morose pour les pangolins, les insectes volants ou les hippocampes, s'alarme l'ONG. Les éléphants africains sont guère mieux lotis, précise encore le WWF, qui indique aussi que 'plus de 40% des espèces d'insectes suisses sont désormais considérées comme menacées, et leur nombre ne cesse de croître'.

/ATS