Les discussions entre le Liban et Israël à Washington prolongées

La cinquième session de pourparlers entre Israël et le Liban sous médiation américaine censée ...
Les discussions entre le Liban et Israël à Washington prolongées

Les discussions entre le Liban et Israël à Washington prolongées

Photo: KEYSTONE/AP/Rod Lamkey

La cinquième session de pourparlers entre Israël et le Liban sous médiation américaine censée se terminer jeudi va finalement se poursuivre vendredi à Washington, a annoncé le département d'Etat américain.

'Les discussions entre Israël et le Liban sont toujours en cours alors que nous continuons à les faciliter. Les deux parties reprendront demain à 09h00 pour continuer leur travail en vue d'un accord', a déclaré le département d'Etat à l'AFP jeudi.

Le Hezbollah pro-iranien a à nouveau accusé jeudi Israël de 'violation flagrante' du cessez-le-feu après qu'une frappe de drone a fait trois morts. L'armée israélienne a affirmé avoir tué des combattants de la formation chiite.

Le protocole d'accord irano-américain signé le 17 juin prévoit la cessation des hostilités, y compris au Liban. L'Iran a imposé que cette question soit incluse dans le protocole d'accord.

/ATS
 

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