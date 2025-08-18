Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche

Le chef de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ...
Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche

Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche

Photo: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin

Le chef de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont été les premiers à arriver lundi à la Maison Blanche, où ils ont été reçus par la cheffe du protocole Monica Crawley.

Ils doivent être rejoints par le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb, pour des réunions cruciales avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour viols

Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour viols

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 15:33

La principale raffinerie norvégienne bloquée par des écologistes

La principale raffinerie norvégienne bloquée par des écologistes

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 12:41

Une délégation du Hamas reçoit une proposition de cessez-le-feu

Une délégation du Hamas reçoit une proposition de cessez-le-feu

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 11:39

Un pompier tué dans des incendies en Espagne

Un pompier tué dans des incendies en Espagne

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 14:37

Articles les plus lus

Présidentielle en Bolivie: deux candidats de droite au 2e tour

Présidentielle en Bolivie: deux candidats de droite au 2e tour

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 05:17

Une délégation du Hamas reçoit une proposition de cessez-le-feu

Une délégation du Hamas reçoit une proposition de cessez-le-feu

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 11:39

La principale raffinerie norvégienne bloquée par des écologistes

La principale raffinerie norvégienne bloquée par des écologistes

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 12:41

Un pompier tué dans des incendies en Espagne

Un pompier tué dans des incendies en Espagne

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 14:37

Les dirigeants européens aux côtés de Zelensky lundi à Washington

Les dirigeants européens aux côtés de Zelensky lundi à Washington

Monde    Actualisé le 17.08.2025 - 21:25

Présidentielle en Bolivie: deux candidats de droite au 2e tour

Présidentielle en Bolivie: deux candidats de droite au 2e tour

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 05:17

Une délégation du Hamas reçoit une proposition de cessez-le-feu

Une délégation du Hamas reçoit une proposition de cessez-le-feu

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 11:39

Un pompier tué dans des incendies en Espagne

Un pompier tué dans des incendies en Espagne

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 14:37

Serbie: 5e soirée de heurts entre manifestants et police

Serbie: 5e soirée de heurts entre manifestants et police

Monde    Actualisé le 17.08.2025 - 01:59

Nouvel incendie en Turquie: plus de 250 personnes évacuées

Nouvel incendie en Turquie: plus de 250 personnes évacuées

Monde    Actualisé le 17.08.2025 - 19:59

Les dirigeants européens aux côtés de Zelensky lundi à Washington

Les dirigeants européens aux côtés de Zelensky lundi à Washington

Monde    Actualisé le 17.08.2025 - 21:25

Présidentielle en Bolivie: deux candidats de droite au 2e tour

Présidentielle en Bolivie: deux candidats de droite au 2e tour

Monde    Actualisé le 18.08.2025 - 05:17