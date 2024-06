Les astronautes acheminés par Boeing à l'ISS n'y sont pas « bloqués »

Les deux astronautes arrivés à la station spatiale internationale (ISS) il y a trois semaines à bord du nouveau vaisseau Starliner de Boeing n'y sont pas 'bloqués', a assuré la NASA vendredi. La date de retour sur terre de la capsule ne cesse d'être repoussée.

Elle dépend de l'analyse de nouveaux tests, qui concernent notamment les problèmes rencontrés en vol sur les propulseurs de la capsule au moment où elle approchait de la station spatiale pour s'y amarrer.

Des tests au sol sur des propulseurs similaires vont être réalisés pour recréer l'environnement spatial et mieux comprendre la cause du problème. Ils devraient durer environ deux semaines. Une date de retour ne sera fixée qu'après leur réalisation.

'Butch et Suni ne sont pas bloqués dans l'espace', a souligné Steve Stich, haut responsable à la NASA, lors d'une conférence de presse inhabituellement tendue. Le retour du véhicule n'est pas 'pressé', a-t-il ajouté.

Une semaine prévue initialement

Les deux astronautes Butch Wilmore et Suni Williams devaient initialement ne passer qu'un peu plus d'une semaine dans le laboratoire volant. Les reports du départ ont conduit la presse américaine à se demander si les astronautes se retrouvaient actuellement sans moyen de retour.

Ils ne sont 'pas coincés dans l'ISS. L'équipage n'est pas en danger', a martelé Mark Nappi, haut responsable chez Boeing. 'Il est assez pénible de lire les choses qui circulent. Nous avons réalisé un très bon vol d'essai jusqu'ici et il est perçu de manière plutôt négative', s'est-il plaint.

'Nous pouvons faire rentrer Starliner à n'importe quel moment', a-t-il insisté. Mais 'nous ne comprenons pas assez bien [les soucis rencontrés, ndlr] pour les réparer de façon permanente. Donc, le seul moyen de le faire est de prendre le temps' et 'récolter davantage de données'.

En plus des propulseurs, une autre anomalie affecte Starliner, le nouveau véhicule commandé il y a 10 ans par la NASA pour servir de taxi spatial acheminant ses astronautes jusqu'à l'ISS: des fuites d'hélium détectées en vol. L'agence spatiale américaine et Boeing cherchent encore la cause.

L'hélium n'est pas inflammable, mais est utilisé pour le système de propulsion. Le vaisseau dispose toutefois toujours d'une quantité suffisante d'hélium pour rentrer, selon l'agence spatiale.

Cette mission, menée par Boeing avec des années de retard sur le calendrier initial, est la première de Starliner avec un équipage. Il est nécessaire pour que la capsule obtienne la certification de la NASA et puisse ensuite commencer ses opérations régulières.

En attendant, les astronautes de la NASA rejoignent déjà l'ISS grâce aux vaisseaux de SpaceX depuis quatre ans.

/ATS