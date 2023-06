Les Etats-Unis rejoignent l'Unesco, quittée sous Trump

Les Etats-Unis ont officiellement rejoint l'Unesco, qu'ils avaient quittée sous la présidence de Donald Trump. Cela après un vote favorable lors d'une conférence générale extraordinaire de cette organisation onusienne basée à Paris.

'La résolution a été adoptée', a annoncé le président de l'assemblée, le Brésilien Santiago Irazabal Mourao, déclenchant des applaudissements.

Quelque 132 Etats ont voté pour ce retour américain, 15 se sont abstenus et dix s'y sont opposés, dont l'Iran, la Syrie, la Chine et surtout la Russie, dont la délégation avait multiplié jeudi les prises de parole sur des points de procédure et les amendements vendredi afin de retarder les débats.

'Payer les arriérés'

'Nous serions prêts à accueillir favorablement la volonté de Washington' de rejoindre l'Unesco, qui 'permettrait de renforcer notre organisation', mais 'nous pensons qu'on essaie de nous emmener dans un monde parallèle, qui dépasse vraiment toutes les descriptions absurdes des livres de Lewis Carroll', a tonné vendredi un diplomate russe.

'Dans cet espace déformé, ceux qui défendent la démocratie et la primauté du droit commencent à nous entraîner vers une violation de ces règles et à s'arroger des droits privilégiés', a-t-il poursuivi, estimant que les Etats-Unis doivent payer intégralement leurs arriérés à l'Unesco avant de pouvoir la rejoindre, quand Washington propose de le faire progressivement.

'La manière dont les Etats-Unis ont demandé ce retour n'est pas acceptable' et s'apparente à 'une violation de l'esprit de la Constitution' de cette institution, a de son côté fustigé un diplomate iranien.

Un diplomate du Niger a pour sa part salué une 'importante décision' qui 'conforte le multilatéralisme'.

'Plan' de retour

Washington avait quitté l'Unesco en octobre 2017 en dénonçant les 'partis pris anti-israéliens persistants' de cette institution. Ce retrait, accompagné de celui d'Israël, était effectif depuis décembre 2018.

Depuis 2011, et l'admission de la Palestine au sein de l'Unesco, les Etats-Unis, dirigés alors par Barack Obama, avaient stoppé tout financement à l'organisation onusienne, un énorme coup d'arrêt pour celle-ci, alors que les contributions américaines représentaient 22% de son budget.

Mais Washington a proposé début juin, dans un courrier à Audrey Azoulay, 'un plan' pour leur retour au sein de l'organisation onusienne pour l'éducation, la culture et la science.

Rivalité avec la Chine

Une décision s'inscrivant dans un contexte général de la rivalité croissante avec la Chine, alors que Pékin souhaite transformer l'ordre multilatéral international mis en place après la Deuxième guerre mondiale, dont l'Unesco est une émanation.

En mars, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken avait ainsi estimé que l'absence américaine permettait à la Chine de peser davantage que les Etats-Unis sur les règles de l'intelligence artificielle (IA), quand l'Unesco a produit une recommandation sur l'éthique de l'IA dès 2021.

'Je crois vraiment que nous devrions revenir à l'Unesco, pas pour faire un cadeau à l'Unesco, mais parce que les choses qui se passent à l'Unesco ont de l'importance', avait-il déclaré.

Pékin, qui avait assuré ne pas s'opposer au retour des Etats-Unis, et dont les relations avec Washington connaissent un léger mieux, a finalement voté contre à l'Unesco.

Résorber les arriérés

Alors que la dette américaine auprès de l'Unesco, contractée entre 2011 et 2018, est aujourd'hui de 619 millions de dollars, soit davantage que le budget annuel de l'Unesco, évalué à 534 millions de dollars, les Etats-Unis ont indiqué avoir demandé au Congrès américain de décaisser 150 millions de dollars pour l'année fiscale 2024, un montant équivalent devant être déboursé les années suivantes 'jusqu'à résorption' des arriérés à l'Unesco.

Ils avaient déjà quitté l'Unesco en 1984, sous Ronald Reagan, invoquant l'inutilité supposée et les débordements budgétaires de l'organisation qu'ils avaient ensuite réintégrée en octobre 2003.

'Les Etats-Unis se sont déjà retirés deux fois de l'organisation. Nous ne savons pas combien de fois encore nous devrons les 'accueillir favorablement'', a ironisé, désabusé, un diplomate nord-coréen, qui était opposé à l'emploi de cette terminologie dans la résolution onusienne.

