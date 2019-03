Les Bissau-Guinéens aux urnes pour solder une crise politique

Les Bissau-Guinéens élisaient dimanche leurs députés avec l'espoir que ce vote contribuera à sortir d'une longue crise au sommet de l'Etat. Quelque 760'000 électeurs sont appelés aux urnes de 08h00 à 20h00 suisse pour un scrutin à la proportionnelle à un tour.

Pour la première fois, un minimum de 36% de femmes candidates figurent sur les listes des 21 partis en lice pour les 102 sièges du parlement à repourvoir. Les premiers résultats sont attendus dans 48 heures. La crise a éclaté en août 2015, lorsque le président José Mario Vaz a limogé son premier ministre, Domingos Simoes Pereira, chef du parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), qui domine la vie politique depuis l'indépendance en 1974 et auquel M. Vaz appartient.

Elle inquiète d'autant plus la communauté internationale que l'élection de M. Vaz en 2014 avait marqué un retour progressif à l'ordre dans ce pays caractérisé par l'instabilité, avec des tentatives de putsch à répétition.

Le vote a débuté à l'heure dans un bureau situé à quelques mètres de la présidence, où les électeurs attendaient l'ouverture des portes en file indienne, debout jusque sur l'avenue du Port Pinjiquiti qui traverse ce quartier du centre de la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Heurts avant le début du scrutin

A quelques heures du scrutin, des heurts ont éclaté samedi à Gabu (est), près de la frontière guinéenne, selon des témoins. Des jeunes ont lancé des pierres sur une délégation du PAIGC conduite par le premier ministre, Aristide Gomes, et le président de l'assemblée nationale, Cipriano Cassama. Les deux hommes étaient accusés de distribuer de l'argent à des femmes et des personnes âgées pour acheter leurs voix.

Le PAIGC (actuellement 42 sièges), le Madem-G15, formé par 15 députés frondeurs de l'ex-parti unique qu'ils ont amputé de sa majorité, et le parti du renouveau social (PRS, 41 sièges), réputé proche d'une partie de la hiérarchie militaire, espèrent s'imposer dimanche. Le premier ministre sera issu de la formation victorieuse.

'Ce sont les élections les plus disputées de l'histoire de la Guinée-Bissau. On sort d'une crise politique de près de quatre ans et depuis plus de 20 ans, aucun gouvernement n'a terminé son mandat', interrompu par un coup d'Etat, a déclaré l'analyste politique Rui Landim.

Jusqu'à la désignation en avril 2018, grâce à une médiation de la Cédéao, d'un premier ministre de consensus chargé d'organiser ces élections, le parlement a été bloqué pendant deux ans. Cela a empêché le vote du budget et retardé le paiement des fonctionnaires, souvent à l'origine de grèves dans ce pays en permanente précarité financière.

