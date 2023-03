Les Aînées pour le climat plaident devant la CEDH contre la Suisse

La Cour européenne des droits de l'homme siégera ce matin pour examiner les requêtes des Aînées pour la protection du climat et de quatre femmes. Les plaignantes demandent que la Confédération prenne davantage de mesures contre le changement climatique.

Les Aînées pour la protection du climat et quatre femmes ont déposé une plainte en 2016 auprès de la Confédération. Mais le Département fédéral de l'environnement n'est pas entré en matière. Il estimait que les plaignantes n'étaient pas davantage touchées par le changement climatique que le reste de la population. Elles ne pouvaient donc pas prétendre être spécialement exposées.

Le Tribunal fédéral les a également déboutées en dernière instance. Les plaignantes se sont tournées vers la Cour européenne des droits de l'homme. Elles invoquent une violation de leurs droits fondamentaux, en particulier le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, elles estiment avoir été privées de leur droit à une procédure équitable et à une voie de recours efficace.

