Législatives grecques: le premier ministre sortant part favori

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche en Grèce, où les citoyens sont appelés à renouveler leur Parlement. Le premier ministre de droite sortant part favori du scrutin, dont l'issue pourrait toutefois le contraindre à une nouvelle élection faute de majorité stable.

Face à Kyriakos Mitsotakis, le dirigeant de la gauche Syriza, Alexis Tsipras, veut reprendre les rênes du pays après un premier mandat de 2015 à 2019 marqué par un bras de fer avec l'Union européenne puis la capitulation lors de houleuses négociations pour sauver la Grèce du marasme financier.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (06h00 en Suisse) et doivent fermer à 19h00. Depuis des mois, les sondages accordent une avance confortable au dirigeant conservateur de Nouvelle-Démocratie (ND), entre 5 et 7 points.

Pas de coalition pour Mitsotakis

ND est ainsi créditée de 32,7% des intentions de vote et Syriza de 26%, selon un sondage de la société Arco jeudi. En troisième position, le parti socialiste Pasok-Kinal pourrait récolter 8,3% des suffrages. Mais un tel score pour la droite ne lui permettrait pas de gouverner seule.

Or, Kyriakos Mitsotakis a exclu de former une coalition, dans un pays dont la culture politique ne repose pas sur le compromis. Alexis Tsipras, 48 ans, a déjà fait des appels du pied au dirigeant du Pasok-Kinal, Nikos Androulakis, mais celui-ci a formulé des exigences.

En cas d'impossibilité de former un attelage gouvernemental, ce que nombre d'analystes prédisent, un nouveau scrutin devra être convoqué à la fin juin ou au début juillet.

/ATS