Le sombre envers du décor pour les éléphants à touristes

Les camps pour éléphants de Thaïlande, boycottés par des tours opérateurs occidentaux, se métamorphosent en 'sanctuaires' ou 'refuges'. Mais ces appellations qui vendent éthique et respect de l'animal cachent un juteux business où le dressage reste souvent brutal.

A Ban Ta Klang (est), où sont dressés la plupart des pachydermes qui finissent dans ces 'centres de sauvetage', on 'brise' toujours leur esprit pour les soumettre au mahout, le dompteur, et les forcer à interagir avec les visiteurs.

Dès deux ans, l'éléphanteau, encore dépendant de sa mère, est séparé d'elle. Attaché, parfois privé de nourriture, il est souvent frappé à l'aide de bâtons ou d'un crochet en métal jusqu'à ce qu'il obéisse aux ordres.

'Nous ne les élevons pas pour les blesser (...) S'ils ne sont pas têtus, nous ne leur faisons rien', assure à l'AFP le mahout Charin, demandant à une jeune éléphante de se dresser sur ses pattes arrières, un ballon dans la trompe.

Pour 350 dollars (343 francs) par mois, il entraîne les pachydermes, selon les desiderata de leurs propriétaires, à peindre, faire du foot, de la musique... 'J'ai toujours vécu avec eux. Ils font partie de notre famille', relève le dompteur, dont le grand-père et le père exerçaient le même métier.

80'000 dollars la bête

Depuis l'interdiction il y a 30 ans de leur exploitation dans l'industrie forestière, éléphants et mahouts au chômage se sont reconvertis dans le tourisme de masse.

Une fois dressés, les animaux sont vendus entre 50'000 et 80'000 dollars (entre 49'000 et 78'000 francs), un investissement colossal à rentabiliser. La tâche est aisée pour les parcs d'attractions, comme celui de Mae Taeng près de Chiang Mai (nord), qui accueille jusqu'à 5000 visiteurs par jour avec des retombées financières considérables.

Une patte en l'air, le pinceau dans la trompe, Suda enchaîne cinq peintures sous les encouragements des visiteurs qui ont acquitté un ticket d'entrée de 50 dollars (49 francs). Ses toiles, aux allures d'estampes japonaises, sont vendues jusqu'à 150 dollars (147 francs) avant le clou de la visite, la balade à dos d'éléphants.

Ces promenades, boycottées par de plus en plus de touristes occidentaux, ne sont plus proposées par de nombreux refuges et sanctuaires. Mais la plupart offrent une activité aussi contestée: une baignade avec l'animal. 'Cette attraction est fortement déconseillée. Stressante notamment quand il doit interagir avec des jeunes surexcités, elle peut engendrer des blessures pour les touristes', relève Jan Schmidt-Burbach de la World Animal Protection.

Observer sans toucher

Nourrir, brosser, soigner: l'objectif est de placer le visiteur au plus près du pachyderme afin qu'il en ait pour son argent. Mais, une fois reparti, il ne voit pas l'envers du décor: dans certains 'refuges', les éléphants sont entravés de longues heures par des chaînes d'à peine trois mètres, obligés de dormir sur du béton, et mal nourris.

Sur les quelque 220 parcs à éléphants recensés dans le pays, même si beaucoup promettent un tourisme plus éthique, 'seuls une dizaine assurent des conditions de vie véritablement satisfaisantes', d'après la World Animal Protection.

C'est le cas de ChangChill, une petite structure près de Chiang Mai, au milieu de rizières en terrasse. En quelques mois, elle a révolutionné son fonctionnement pour assurer un bien-être optimal à l'animal. Ici, on l'observe en respectant une distance de 15 mètres. 'On ne les force pas à faire ce qu'ils ne feraient pas instinctivement', explique le directeur Supakorn Thanaseth.

Résultat, ils 'sont moins malades, plus calmes'. Les risques d'accident du fait du stress de l'animal 'ont beaucoup diminué' même si les mahouts conservent un crochet pour les cas d'urgence.

Réguler le secteur

ChangChill espère devenir rentable avec la haute saison, mais elle ne pourra recevoir qu'une quarantaine de touristes par jour et n'accueille que six éléphants. Une goutte d'eau. La Thaïlande compte près de 4000 individus en captivité, et leur nombre a bondi de 30% en 30 ans.

Les réintroduire dans leur habitat naturel n'est pas possible, par manque de place, et pourrait déclencher des conflits avec l'homme, relève l'autorité thaïlandaise du tourisme. Aux yeux des experts, il faut donc organiser le secteur qui manque cruellement de régulation. Mais les autorités ne semblent pas pressées de mettre de l'ordre dans cette activité très lucrative.

Un rapport d'associations de défense des animaux, rendu l'année dernière au gouvernement et préconisant un contrôle plus strict des éléphants en captivité, 'reste toujours sans réponse', déplore l'activiste Sovaida Salwala, qui a participé à l'élaboration du document.

Une fois 'domestiqué', l'animal reste considéré comme du simple bétail d'après la loi thaïlandaise, à l'inverse des éléphants sauvages, protégés.

