Le secrétaire général de l'Otan en visite surprise à Kiev

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, est arrivé jeudi à Kiev, a indiqué un responsable de l'Alliance atlantique. C'est la première fois qu'il se rend dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe il y a plus d'un an.

L'Otan a confirmé les informations sur cette visite surprise rapportées plus tôt par un média ukrainien qui a publié des photos de M. Stoltenberg dans le centre de la capitale ukrainienne. Sur ces images du Kyiv Independent, on peut voir M. Stoltenberg se recueillir sur la place Saint-Michel de Kiev, devant un mémorial en l'honneur des militaires ukrainiens tués au combat.

L'Otan a affiché son soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe et ses Etats membres fournissent à Kiev des équipements militaires et des armes pour combattre l'armée russe qui a envahi le pays. La Russie voit dans ce soutien la preuve que l'Alliance et les Etats-Unis lui mènent une guerre par procuration.

