Le président polonais refuse de prolonger les aides aux ukrainiens

Le président nationaliste polonais Karol Nawrocki a opposé lundi son veto à un projet de loi prolongeant les aides aux réfugiés ukrainiens vivant en Pologne. Il a proposé de les limiter aux Ukrainiens ayant un emploi.

Ces aides 'devraient être réservées uniquement aux Ukrainiens qui s'appliquent à travailler en Pologne', a-t-il déclaré à la presse, ajoutant qu'il 'ne changerait pas d'avis'.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Pologne a accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens, principalement des femmes et des enfants. Varsovie, allié fidèle de Kiev, est aussi le principal pays de transit des armes et de l'aide humanitaire occidentales à l'Ukraine.

/ATS