Le président du Bénin « démis de ses fonctions » par des militaires

Des militaires béninois ont annoncé tôt dimanche matin sur la télévision publique avoir 'démis de ses fonctions' le président Patrice Talon. Le chef de l'Etat aurait dû passer la main en avril prochain après dix ans au pouvoir.

'Le Comité militaire pour la refondation' (CMR) 'a délibéré et décidé ce qui suit: M. Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République', ont déclaré les militaires. Aucune information officielle n'a été communiquée dimanche matin sur la situation de M. Talon

L'ambassade de France a rapporté sur X que 'des coups de feu ont été signalés à Camp Guezo, a proximité du domicile du président de la République', à Cotonou. Elle a appelé les Français à rester à leurs domiciles 'par mesure de sécurité.'

