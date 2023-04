Le premier grand incendie de l'année maîtrisé en France

Les pompiers français ont maîtrisé aux premières heures de lundi le premier grand incendie de l'année dans le sud-ouest du pays, à la frontière avec l'Espagne. Le feu a parcouru dimanche environ 930 hectares.

'Ce matin (lundi matin), on continue à traiter les lisières. Avec le jour, le vent va reprendre et on va bien vérifier qu'il n'y ait pas de reprise dans des zones où le feu pourrait être sous-jacent'a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers des Pyrénées-Orientales.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, devait se rendre sur place 'pour faire un point de situation, soutenir les 500 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs mobilisés et les Pyrénéens durement touchés', a-t-il indiqué dans un tweet.

Le feu s'est déclaré dimanche matin entre les deux communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer, il a ensuite été attisé par une forte tramontane et jusqu'à 540 pompiers ont été mobilisés pour tenter d'y mettre fin.

Il s'agit à ce jour du plus important incendie en France de l'année 2023. Le feu s'est déclenché dans un département particulièrement touché par l'absence de précipitations et la sécheresse des sols.

La sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, liée au réchauffement climatique, provoque déjà restrictions et tensions, quatre villages étant privés d'eau potable depuis vendredi alors que les agriculteurs, nombreux dans ce département producteur de fruits et légumes, craignent pour leur survie en ce début de printemps historiquement aride.

/ATS