Le policier condamné pour le meurtre de Floyd blessé en prison

Le policier américain, condamné pour le meurtre de l'Afro-Américain George Floyd à Minneapolis en 2020, a été poignardé et blessé par un autre détenu dans une prison fédérale de l'Arizona, aux Etats-Unis. Il avait écopé d'une peine de 22 ans et demi de prison.

Derek Chauvin 'a été poignardé vendredi dans une prison fédérale à Tucson, en Arizona, selon deux personnes au fait de cette affaire', écrit le quotidien américain New York Times. Les autorités américaines ont confirmé à l'AFP un tel incident sans toutefois préciser le nom de la victime.

Le 25 mai 2020, Derek Chauvin, un policier blanc en poste depuis 19 ans à Minneapolis, était resté agenouillé sur le cou du quadragénaire noir George Floyd pendant près de dix minutes, indifférent à ses râles et aux interventions de passants affolés.

La scène, filmée et mise en ligne, avait déclenché d'immenses manifestations contre le racisme et les violences policières dans tous les Etats-Unis et au-delà.

