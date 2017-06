Le pic de la crise des réfugiés est derrière nous, selon l'OCDE

Le pic de la crise migratoire en Europe est passé, selon un rapport publié jeudi par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'organisation appelle ses pays membres à se concentrer désormais sur l'intégration des nouveaux venus.

Au cours des six premiers mois de l'année 2017, 72'000 personnes ont atteint les côtes européennes, selon les chiffres de l'organisation. C'est près de 12 fois moins que durant la deuxième moitié de 2015.

'Le pic de la crise humanitaire des réfugiés est derrière nous', écrit Stefano Scarpetta, directeur de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de l'OCDE, en préambule d'un rapport intitulé 'Perspectives des migrations internationales 2017'. 'Les flux sans précédent observés au cours de la deuxième moitié de l'année 2015 et début 2016 ont diminué au cours de l'année passée'.

Environ cinq millions de personnes sont venues s'installer en 2016 dans les pays de l'OCDE, en comptant les pays hors de l'Europe. 'Un chiffre nettement supérieur au précédent pic, observé en 2007, avant la crise économique', peut-on lire plus loin dans le rapport. Cette hausse s'explique en grande partie par les 'migrations humanitaires', précise l'organisme d'études économiques.

Repenser les politiques nationales

'Beaucoup de ceux arrivés en Europe pour fuir des pays en conflit resteront vraisemblablement un certain temps', ajoute Stefano Scarpetta. C'est pourquoi 'il est désormais temps de se concentrer sur la manière d'aider ces gens à s'installer dans leurs nouveaux pays d'accueil et à s'intégrer sur le marché du travail. Ce qui demande de repenser les politiques nationales et la coopération internationale'.

'Améliorer l'intégration des immigrés et de leurs enfants, y compris les réfugiés, est essentiel dans la perspective de construire un avenir plus prospère et plus inclusif', poursuit-il. 'Le temps presse.'

/ATS