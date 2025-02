Le patron de l'OMS défend l'organisation face aux Etats-Unis

Le directeur général de l'OMS défend son institution contre les accusations des Etats-Unis qui ont mené au retrait annoncé par Donald Trump. Tedros Adhanom Ghebreyesus a démonté lundi à Genève les arguments avancés par le président américain.

'Nous regrettons la décision et nous espérons qu'elle sera reconsidérée', a répété le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au début du Conseil exécutif de l'institution.

Les Etats-Unis reprochent à celle-ci de ne pas se réformer assez rapidement. Ces dernières années ont vu 'la plus importante et plus large' vague de changements, rétorque M. Tedros.

Autre accusation, celle d'une charge financière disproportionnée des Etats-Unis. M. Tedros a appelé les membres à valider une augmentation de 20% des contributions obligatoires pour réduire le poids de quelques donateurs.

Face aux allégations de mauvaise gestion de la pandémie, il a rappelé les instruments lancés. Alors que Washington reproche à l'OMS de se soumettre à la Chine, il nie toute dépendance politique à certains pays.

/ATS