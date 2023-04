Le pas de tir de SpaceX ébranlé par le décollage de Starship

Morceaux de béton éjectés, métal plié et cratères creusés dans le sol: la force du premier décollage de la nouvelle fusée de SpaceX, Starship a sérieusement endommagé son pas de tir au Texas. Les dégâts causés prendront vraisemblablement plusieurs mois à être réparés.

Ils pourraient retarder les prochains vols d'essai et le développement de cette fusée, à la fois la plus grande et la plus puissante au monde, sur laquelle compte la NASA pour renvoyer ses astronautes sur la Lune.

Avant le vol-test de jeudi, le seul souhait du patron de SpaceX, Elon Musk, était de 'ne pas détruire l'aire de lancement'. Après avoir décollé, la fusée de 120 mètres de haut a finalement explosé après quatre minutes de vol, au-dessus de la mer.

La gigantesque tour de lancement a tenu le choc. L'immense socle sur lequel repose le véhicule (table de lancement) est, lui aussi, toujours là, même s'il a été abîmé. Mais sous lui, un profond cratère a été creusé, selon des images publiées par des spécialistes sur les réseaux sociaux.

Pluie de débris

Tout autour règne un paysage de désolation, a constaté un photographe de l'AFP. Lors du décollage, une pluie de débris a été catapultée jusque dans la mer voisine, montre une vidéo de SpaceX. Un nuage de poussière a atteint une petite ville à plusieurs kilomètres, selon la presse locale.

'Le rayon des débris et de nuisances était probablement plus grand que n'importe qui l'avait anticipé', a déclaré à l'AFP Olivier de Weck, professeur au département d'aéronautique et d'astronautique du MIT.

'Les dommages principaux du pas de tir sont en dessous, là où les flammes [des moteurs] attaquent le sol', a expliqué M. de Weck. 'Le cratère qui a été créé va devoir être rempli et réparé et cela va certainement prendre plusieurs mois'.

La nouvelle méga-fusée de la NASA, SLS, ayant décollé pour la première fois en novembre de la Floride, avait, elle aussi, causé des dégâts, mettant notamment hors-service les ascenseurs de sa tour de lancement.

