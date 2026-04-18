Le pape regrette que ses discours en Afrique soient mal interprétés

En pleine tournée africaine, le pape Léon XIV a regretté samedi que ses discours sur place ...
Le pape regrette que ses discours en Afrique soient mal interprétés

Le pape regrette que ses discours en Afrique soient mal interprétés

Photo: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO

En pleine tournée africaine, le pape Léon XIV a regretté samedi que ses discours sur place soient interprétés comme une réponse aux critiques du président américain Donald Trump. Le souverain pontife a assuré que 'débattre de nouveau' n'était 'pas dans son intéret'.

'Le discours que j'ai fait à la prière pour la paix il y a deux jours (dans le nord-ouest du Cameroun, ndlr) a été écrit il y a deux semaines, bien avant' les critiques du président américain, a déclaré Léon XIV aux journalistes à bord du vol entre le Cameroun et l'Angola.

'Et pourtant, il a été perçu comme si j'essayais de débattre de nouveau avec le président, ce qui n'est pas du tout dans mon intérêt', a ajouté le pape américain, en référence à un discours dans lequel il avait pourfendu la 'poignée de tyrans' qui 'ravagent le monde', interprété par une partie de la presse, notamment américaine, comme une allusion à Donald Trump.

/ATS
 

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