Le pape condamne la « cruauté » d'une frappe israélienne

Le pape François a condamné samedi la 'cruauté' d'une frappe aérienne israélienne, ayant tué sept enfants à Gaza, selon la Défense civile du territoire palestinien. Une 'mise à l'index' dénoncée par Israël qui accuse le pape de 'deux poids, deux mesures'.

'Hier, des enfants ont été bombardés. C'est de la cruauté, ce n'est pas la guerre. Je tiens à le dire parce que cela me touche au coeur', a dit le pape François devant des membres du gouvernement du Saint-Siège.

Le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, avait dénoncé la veille auprès de l'AFP 'un massacre de l'occupation (israélienne)' ayant 'fait dix martyrs au sein de la famille Khalla, visée par une frappe aérienne sur son domicile de Jabalia', près de la ville de Gaza.

Toutes les personnes tuées 'sont de la même famille, dont sept enfants, le plus âgé ayant six ans', avait-il précisé, en faisant état de 15 blessés. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a affirmé que le bilan communiqué par la Défense civile à Gaza 'ne concorde pas avec les informations en (sa) possession'.

'Cruauté'

Les forces israéliennes 'ont frappé plusieurs terroristes qui opéraient dans une structure militaire' du mouvement islamiste palestinien Hamas et 'représentaient une menace', a-t-elle assuré. Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi aux propos du pape et dénoncé des remarques 'particulièrement décevantes car elles sont déconnectées du contexte réel et factuel de la lutte d'Israël contre le terrorisme djihadiste', selon un communiqué.

'Les critiques devraient être uniquement adressées aux terroristes, pas à la démocratie qui se défend face à eux. Il faut en finir avec le deux poids, deux mesures, et la mise à l'index de l'Etat hébreu et de son peuple', a ajouté le ministère. Alors que le pape a déploré 'la cruauté' des bombardements, la diplomatie israélienne a rétorqué que 'la cruauté, ce sont les terroristes qui se cachent derrière des enfants tout en essayant d'assassiner des enfants israéliens'.

'La cruauté, ce sont les terroristes qui gardent 100 personnes en otage pendant 442 jours, dont un bébé et des enfants, et les maltraitent', a-t-elle insisté. 'Malheureusement, le pape a décidé d'ignorer tout ça'. Le pape François, 88 ans, appelle à la paix depuis l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la campagne de représailles israéliennes à Gaza. Ces dernières semaines, il a durci ses propos contre l'offensive israélienne.

Etat de Palestine reconnu

Fin novembre, il avait affirmé que 'l'arrogance de l'envahisseur (...) l'emporte sur le dialogue' en 'Palestine', une position rare qui tranche avec la tradition de neutralité du Saint-Siège. Dans des extraits publiés en novembre d'un livre à paraître, il a appelé à une étude 'minutieuse' pour déterminer si la situation à Gaza 'correspond à la définition technique' du génocide, une accusation fermement rejetée par Israël.

Le Saint-Siège soutient la solution dite de deux Etats, israélien et palestinien, et reconnaît depuis 2013 l'Etat de Palestine, avec lequel il entretient des relations diplomatiques. La guerre à Gaza a été déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1208 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels israéliens et incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza.

Plus de 45'000 Palestiniens ont été tués dans la campagne militaire israélienne de représailles à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

/ATS