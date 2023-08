Le pape accueilli par 200'000 fidèles au sanctuaire de Fatima

Le pape François est arrivé samedi matin à Fatima, dans le centre du Portugal, accueilli par 200'000 fidèles dans cet emblématique sanctuaire marial. Il retournera ensuite à Lisbonne où il présidera la veillée des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

Transporté à bord d'un hélicoptère de l'armée de l'air portugaise, le souverain pontife de 86 ans a d'abord survolé la vaste esplanade du sanctuaire dans un ciel rougi et obscurci par la fumée et les cendres générées par un feu de forêt à une centaine de kilomètres de là.

Il a alors été applaudi par quelque 200'000 fidèles, selon les autorités locales. Il doit rester deux heures à Fatima pour réciter le chapelet avec de jeunes malades et handicapés ainsi que six prisonniers, et y prononcer un discours.

C'est à bord de sa 'Papamobile' que Jorge Bergoglio est arrivé sur l'esplanade qui entoure la petite chapelle marquant le lieu où, selon la tradition catholique, la Vierge Marie serait apparue à trois petits bergers à six reprises en 1917.

