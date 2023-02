Le pape à la rencontre des déplacés du Soudan du Sud

Le souverain pontife s'est exprimé samedi matin devant les évêques, prêtres et religieux catholiques à la Cathédrale Sainte-Thérèse de Juba, capitale du Soudan du Sud. L'après-midi, il doit rencontrer des migrants.

Le pape François doit rencontrer samedi des déplacés internes au Soudan du Sud, après avoir exhorté ses dirigeants à 'un nouveau sursaut' en faveur de la paix dans un pays déchiré par les luttes de pouvoir et l'extrême pauvreté.

Samedi matin, arrivé en fauteuil roulant au milieu des chants, le pape a demandé aux religieux de 'marcher au milieu de la souffrance et des larmes' et de 'se salir les mains pour les gens'.

La veille, accompagné des chefs des Eglises d'Angleterre et d'Ecosse, représentants des deux autres confessions chrétiennes du plus jeune Etat du monde, François a estimé que le 'chemin tortueux' de la paix ne pouvait 'plus être reporté', lors d'un discours très politique devant les autorités dans la capitale Juba.

/ATS