Le pape Léon XIV est arrivé au Liban

Léon XIV est arrivé dimanche à Beyrouth pour une visite de 48 heures au Liban où il est attendu ...
Photo: KEYSTONE/AP/Dilara Acikgoz

Léon XIV est arrivé dimanche à Beyrouth pour une visite de 48 heures au Liban où il est attendu avec un message de paix, a constaté un journaliste de l'AFP à bord de l'avion papal.

Le pape de 70 ans doit rencontrer le président Joseph Aoun et prononcer en fin d'après-midi un discours devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel.

Parmi les autres temps forts de cette visite au Liban où il est attendu avec ferveur, il y a une rencontre avec les jeunes du pays, une messe en plein air avec 100'000 personnes et une prière silencieuse sur le site de l'explosion du port, qui a fait plus de 220 morts et dévasté une grande partie de la capitale libanaise.

Le pape est arrivé d'Istanbul, où il a passé trois jours. Il était le cinquième souverain pontif à se rendre en Turquie.

/ATS
 

