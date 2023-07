Le monde confronté à El Niño pour la première fois en sept ans

Le monde est entré dans une période de courant chaud El Niño pour la première fois en sept ans, selon l'ONU. Un record de températures pourrait être observé cette année ou en 2024.

Cet épisode sera au moins d'intensité modérée, a estimé mardi à Genève l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Selon son évaluation, la menace qu'il se maintienne au moins jusqu'à la fin de l'année atteint 90%, un retour à des conditions neutres n'étant anticipé qu'à 10%.

'L'arrivée d'El Niño va largement augmenter la probabilité de nouveaux records de températures et de nouvelles chaleurs extrêmes dans de nombreuses parties du monde et dans les océans', alerte le secrétaire général de l'OMM Petteri Taalas. Les effets sont habituellement inverses à ceux du courant froid La Niña.

L'année 2016 est la plus chaude qui ait jamais été observée en raison de la combinaison entre El Niño et le changement climatique. Celui-ci exacerbe les sécheresses et les inondations dans plusieurs régions.

