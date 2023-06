Le groupe Wagner dit être entré sur le territoire russe

Le chef du groupe paramilitaire Wagner, qui s'est rebellé contre le commandement militaire russe, a juré samedi d''aller jusqu'au bout' et de 'détruire tout ce qui sera mis' sur sa route. Ses troupes sont entrées sur le territoire russe, a-t-il affirmé.

'On continue, on ira jusqu'au bout', a dit Evguéni Prigojine dans un message audio sur Telegram, après avoir annoncé que ses forces 'ont passé (...) la frontière de l'Etat' russe alors qu'elles étaient déployées en Ukraine. M. Prigojine affirme disposer de 25'000 combattants.

Le chef de Wagner n'a pas apporté de preuve de ces affirmations, et l'AFP n'était pas en mesure de confirmer la véracité de ces propos. Il a affirmé être 'entré dans Rostov', ville du sud de la Russie, non loin de l'Ukraine, et ne pas avoir ouvert le feu sur les appelés du contingent déployés pour lui bloquer la route.

'On ne combat que des professionnels', a-t-il dit, affirmant ne pas vouloir tuer des 'enfants'. Mais il a également ajouté: 'Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route'.

/ATS