Le grand ayatollah Sistani réclame des élections anticipée

Le grand ayatollah Ali Sistani, figure tutélaire de la politique en Irak, a appelé vendredi à des élections anticipées. Seule une telle échéance peut sortir le pays de la crise.

'La voie la plus rapide et la plus pacifique pour sortir de la crise actuelle et éviter de plonger dans l'inconnu, le chaos ou les luttes intestines (...) est celle de s'en remettre au peuple en tenant des élections anticipées', a affirmé Abdel Mahdi al-Kerbalaï. Il est le représentant du dignitaire chiite de 89 ans qui n'apparaît jamais en public.

/ATS