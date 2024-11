Le fils de la princesse de Norvège soupçonné d'un nouveau crime

Le fils aîné de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit, soupçonné de deux viols, a été remis en liberté mercredi après une semaine de détention mais est soupçonné d'un nouveau crime sexuel. C'est ce qu'a annoncé la police.

La police n'a pas fourni de détail sur cette nouvelle accusation visant Marius Borg Hoiby, âgé de 27 ans et né d'une relation antérieure au mariage de sa mère en 2001 avec Haakon, le prince héritier du trône norvégien.

Il avait été arrêté le 18 novembre pour des soupçons de viol et placé en détention provisoire deux jours plus tard pour une durée d'une semaine après qu'un deuxième soupçon de viol était apparu pendant l'enquête.

La police a déclaré que les viols présumés impliquaient tous deux un 'acte sexuel' avec des victimes se trouvant dans un état qui les rendait 'incapables de résister'. La police n'a pas demandé de prolongation de la détention provisoire et M. Hoiby a donc été remis en liberté.

'Erreurs d'appréciation'

'À l'heure actuelle, nous ne voyons plus de risque de falsification des preuves', a précisé la police dans un communiqué. L'avocat de M. Hoiby, Oyvind Bratlien, a déclaré que la libération de son client montrait que les preuves contre lui s'étaient 'considérablement affaiblies'. La décision du tribunal de le placer en détention était 'erronée' et a résulté d''erreurs d'appréciation catastrophiques', a estimé l'avocat auprès de l'agence de presse norvégienne NTB.

Outre les accusations de viol, M. Hoiby est également soupçonné de violences physiques à l'encontre de trois anciennes petites amies et de violation d'une ordonnance d'éloignement. Deux autres ordonnances ont été émises à son encontre à l'égard de deux autres femmes.

Marius Borg Hoiby avait été arrêté une première fois le 4 août à la suite d'une dispute nocturne dans l'appartement d'une femme à Oslo et accusé d'avoir causé des lésions corporelles à cette personne, avec laquelle il entretenait une relation.

Les médias norvégiens ont indiqué que la police avait trouvé un couteau planté dans l'un des murs de la chambre de la femme à ce moment-là. M. Hoiby et ses demi-frère et soeur - la princesse Ingrid Alexandra, âgée de 20 ans, et le prince Sverre Magnus, âgé de 18 ans - ont été élevés ensemble par Mette-Marit et Haakon.

/ATS