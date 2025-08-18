Le fils de la princesse Mette-Marit de Norvège inculpé pour viols

Le fils aîné de la princesse de Norvège Mette-Marit, Marius Borg Høiby, a été inculpé pour 32 infractions, dont quatre viols. Il risque dix ans de prison, a annoncé lundi le procureur-général de Norvège.

Outre les quatre viols, Marius Borg Høiby est inculpé pour maltraitance dans les relations proches, actes de violence, atteintes à la liberté et avoir filmé et enregistré des vidéo sans consentement, a expliqué le procureur-général Sturla Henriksbø, lors d'une conférence de presse.

'La peine maximale pour les infractions mentionnées dans l'acte d'accusation est une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans', a-t-il déclaré. 'Ce sont des actes très graves qui peuvent laisser des traces durables et détruire des vies', a souligné le procureur.

Pas au-dessus des lois

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère Mette-Marit avec le prince héritier Haakon, Marius Borg Høiby avait été arrêté le 4 août 2024, soupçonné d'avoir agressé sa compagne. Ces faits ont déclenché une série d'autres révélations et plaintes par plusieurs victimes.

'Le fait que Marius Borg Høiby fasse partie de la famille royale ne doit bien sûr pas entraîner qu'il soit traité plus doucement ou plus sévèrement que si des actes similaires avaient été commis par d'autres', a insisté M. Henriksbø.

Les quatre viols pour lesquels M. Borg Høiby est inculpé ont eu lieu en 2018, en 2023 et 2024, le dernier après le début de l'enquête de la police.

/ATS