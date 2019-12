Le créateur des « bébés OGM » condamné à trois ans de prison

Le chercheur chinois qui a mis au monde l'an dernier les premiers bébés génétiquement modifiés a été condamné lundi à trois ans de prison, a annoncé l'agence Chine nouvelle. Il avait provoqué un scandale planétaire.

Le chercheur He Jiankui avait annoncé en novembre 2018 être parvenu à mettre au monde des jumelles à l'ADN modifié pour les rendre résistantes au virus du sida dont était infecté leur père. Le gouvernement chinois, accusé à l'époque de laxisme, avait ordonné la suspension des recherches et placé M. He sous enquête policière.

/ATS