Le chef de la diplomatie brésilienne accuse Israël de « mensonges »

Le chef de la diplomatie brésilienne Mauro Vieira a accusé mardi son homologue israélien de 'mensonges'. Ce nouvel épisode fait suite aux déclarations du président brésilien Lula comparant la guerre menée par Israël à Gaza à la Shoah.

Luiz Inacio Lula da Silva a provoqué une tempête en accusant dimanche Israël de commettre un 'génocide' des Palestiniens dans la bande de Gaza, dressant une comparaison entre l'offensive israélienne et l'extermination des juifs par les nazis.

Le président brésilien a été déclaré lundi 'persona non grata' par Israël. Le ministre israélien des affaires étrangères, Israël Katz, a dénoncé 'une attaque antisémite grave contre le peuple juif et l'Etat d'Israël'.

Les déclarations du ministre israélien 'hier [lundi] et aujourd'hui [mardi], sont inacceptables sur la forme et mensongères sur le fond', a jugé M. Vieira. 'Qu'une chancellerie s'adresse de cette façon au chef d'Etat d'un pays ami, le président Lula, est hors du commun et révoltant', a-t-il ajouté.

/ATS