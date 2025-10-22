Le chef de l'ONU appelle à combattre la « désinformation » climatique

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a appelé mercredi à Genève à lutter ...
Le chef de l'ONU appelle à combattre la « désinformation » climatique

Climat: le dépassement de l'objectif de 1,5 ° inévitable, selon Guterres

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle sera inévitablement dépassé ces prochaines années, a admis mercredi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à Genève, à un mois de la tenue de la COP30 au Brésil.

'Une chose est claire: nous ne parviendrons pas à contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 °C dans les prochaines années', a déclaré M. Guterres devant l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies, soulignant que 'le dépassement est désormais inévitable'.

