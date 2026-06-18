Le chef de l'AIEA salue la reconnaissance du rôle de l'agence

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) salue la signature ...
Le chef de l'AIEA salue la reconnaissance du rôle de l'agence

Le chef de l'AIEA salue la reconnaissance du rôle de l'agence

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) salue la signature du protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran. Jeudi à Genève, il a relevé que le rôle de son institution était 'reconnu' dans ce dossier.

'Il est bon qu'un accord soit signé' après un conflit comme celui-là, a affirmé à la presse l'Argentin. Désormais, 'il y a du travail à faire' et il faut s'asseoir avec les Américains et les Iraniens, a-t-il ajouté.

Plusieurs scénarios sont possibles sous le point 8 du protocole, y compris une dilution de l'uranium iranien enrichi à 60% sous supervision de l'AIEA. M. Grossi ne veut pas spéculer mais il n'exclut pas d'être présent dès vendredi au Bürgenstock (NW) pour le lancement des négociations vers un accord définitif. 'C'est une possibilité', selon lui.

'C'est un moment d'énorme responsabilité pour nous', a ajouté M. Grossi, candidat au poste de secrétaire général de l'ONU. 'Le fait que le rôle de l'AIEA soit reconnu' montre l'importance de l'institution, selon lui.

/ATS
 

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