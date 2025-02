Le bilan des inondations en Afghanistan grimpe à 39 morts

Des inondations dans le sud-ouest de l'Afghanistan ont causé la mort de 39 personnes en deux jours, d'après de nouveaux bilans communiqués mercredi par les autorités locales et compilés par l'AFP.

Un précédent bilan faisait état mardi soir de 29 morts, dont des enfants.

'Depuis deux jours, il ne cesse de pleuvoir ou de neiger dans la plupart des provinces', a déclaré Abdullah Jan Sayeq, porte-parole du département national de gestion des catastrophes, déplorant les 'pertes financières et humaines'.

Il a indiqué, dans une vidéo, que 240 maisons avaient été entièrement détruites et 160 partiellement, à l'échelle nationale.

Dans la région de Farah, frontalière de l'Iran, 24 personnes ont été tuées et 34 blessées depuis mardi du fait de la grêle, d'inondations et de tempêtes, a indiqué dans un communiqué le département provincial de gestion des catastrophes.

Celui-ci a fait état de plus de 1100 hectares de terres agricoles submergés et d'environ 130 maisons ou magasins partiellement ou totalement détruits.

Changement climatique

'En 60 ans, je n'ai jamais vu de tels vents, pluies et tempêtes', a déclaré Mohammed Ebrahim, un autre agriculteur de cette région. 'La tempête était telle que les clôtures ont été éjectées à 30-35 mètres (...) et tout ce qui était en bois a été emporté'.

Mohammed Sadeq Jehadmal, gouverneur du district, a dit avoir recensé des dégâts dans '50 maisons et 60 magasins', ajoutant que '2500 panneaux solaires ont été détruits'.

Dans le Helmand (sud), six personnes ont péri et 10 ont été blessées, a rapporté le département provincial de l'Information et de la Culture.

Dans la province voisine de Kandahar, 'neuf personnes, dont trois enfants, ont perdu la vie à cause des pluies récentes', selon la police locale.

L'Afghanistan, l'un des pays les plus pauvres au monde mais aussi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, subit régulièrement des tempêtes et des crues soudaines meurtrières.

En mai 2024, des crues subites dévastatrices avaient fait en quelques jours au moins 300 morts et de très nombreux disparus dans la province septentrionale de Baghlan.

/ATS