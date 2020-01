Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale monte à 212 morts

L'épidémie de pneumonie virale en Chine a fait 42 morts supplémentaires dans la province du Hubei (centre), ont annoncé vendredi matin les autorités sanitaires locales. Après ce nouveau record quotidien, le total national de l'épidémie passe ainsi à 212 morts

L'épidémie du nouveau coronavirus apparu en décembre a également fait plus de 1200 contaminations supplémentaires au Hubei au cours des dernières 24 heures, portant le total national à 8900 cas.

Le coronavirus est désormais une urgence sanitaire 'de portée internationale'. L'OMS a décidé jeudi soir à Genève de lui attribuer ce statut mais ne recommande pas de restrictions de mouvements avec la Chine.

'Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays dont les systèmes de santé sont plus faibles', a-t-il expliqué. De nombreux pays ne sont pas prêts à faire face à l'épidémie, avait auparavant mis en garde le Conseil de supervision de la préparation globale (GPMB), un organe de contrôle international basé à Genève.

Rapatriements toujours en cours

Si l'immense majorité des cas restent localisés en Chine, au premier chef dans la province du Hubei et la ville de Wuhan où est apparu le virus, dix-huit autres pays, selon l'OMS, ont déclaré des cas, le plus souvent sur des personnes arrivant de Chine. Huit transmissions d'humain à humain ont été identifiées en Allemagne, au Japon, au Vietnam et aux Etats-Unis.

En Chine même, Wuhan est coupée du monde depuis une semaine, comme la quasi-totalité de la province environnante du Hubei. Alors que ce cordon sanitaire imposé le 23 février interdit à quelque 56 millions d'habitants de quitter la région, les Etats-Unis et le Japon ont évacué mercredi une partie de leurs ressortissants. Un avion français a décollé de Wuhan vendredi matin, peu après 07h00 locales, rapatriant 200 Français qui seront confinés pendant 14 jours.

Un avion espagnol affrété en coopération avec Londres va aussi rapatrier vendredi environ 200 personnes, dont 150 Britanniques, une vingtaine d'Espagnols et d'autres Européens. D'autres pays planifient des opérations. L'Italie a annoncé l'envoi d'un avion, Berlin prévoit l'évacuation de quelque 90 Allemands 'dans les prochains jours', le Canada comme la Nouvelle-Zélande veulent organiser des vols.

Quarantaine

Les rapatriés français seront eux placés en quarantaine dans un centre de vacances du sud du pays pendant 14 jours. Les Britanniques subiront la même mesure sur une base militaire près de Londres.

Outre la question des évacuations, les mesures de précaution internationales s'amplifient. Plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, British Airways et Lufthansa, ont suspendu leurs vols vers la Chine continentale, où des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-Unis déconseillent tout voyage.

Israël a annoncé jeudi soir interdire les vols en provenance de Chine. De son côté, Swiss avait prévu jeudi une dernière liaison pour permettre aux passagers d'arriver à destination et de rapatrier ses membres d'équipage.

/ATS